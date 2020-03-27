الجيش الليبي يعلن سيطرته على عدة مناطق غرب طرابلس

عرضت قناة «مداد نيوز» السعودية، تقريرا يسلط الضوء على تصريحات المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري والتي قال فيها إن المناطق المحررة باتت تنعم بالحرية والأمن والأمان بعد طرد الميليشيات الإرهابية منها.

ولفت التقريرإلى أن متحدث الجيش الليبي، أشار إلى أن التقدم الميداني جاء بعد فشل هجوم ميليشيات الوفاق و المرتزقة الإرهابيين الأجانب على قاعدة عقبة بن نافع الجوية.

يشار إلى أنه شنت مقاتلات سلاح الجو التابع للجيش الليبي 3 غارات جوية على مواقع الوفاق في منطقة أبوقرين ووادي زمزم بعد رصد خروج مجموعة كبيرة من العربات المسلحة للهجوم على قوات الجيش الليبي على مناطق غرب طرابلس



