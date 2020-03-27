باكستان: نحاول الاستفادة من خبرة الصين لمكافحة كورونا

قالت المساعدة الخاصة لرئيس الوزراء الباكستاني لشئون الإعلام فردوس عاشق، اليوم، إن باكستان ستعمل على الاستفادة الكاملة من معرفة وخبرة الأطباء الصينيين في مكافحة فيروس كورونا.وأعربت عاشق، في تغريدة كتبتها على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي- وفق ما نقلته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية- عن شكرها للصين على دعمها لباكستان للتغلب على فيروس كورونا المستجد.وثمنت المساعدات الطبية التي وفرتها الصين من أطباء ومعدات طبية لبلادها للتعامل مع الوباء، قائلة إن باكستان ستستفيد من خبرات ومعرفة الصين بهذا الصدد.وأضافت: أن الصين تغلبت على تفشي المرض بانضباط كبير وهو مثال للعالم بأسره.وقالت إن "الإخوة الحديديون" لديهم تقليد رائع في دعم بعضهم البعض خلال الأوقات الصعبة، ويفخر شعب البلدين بهذه الصداقة المخلصة.وأشارت فردوس إلى أن بكين سواء في إطار تعاونها في التنمية الاقتصادية لباكستان أو دعم موقفها المبدئي تجاه قضية كشمير، كانت دائما على مستوى توقعات باكستان وشعبها.