السنغال يسجل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة السنغالي عبدالله ضيوف صار، تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في السنغال.وقال الوزير في تصريح بثته الإذاعة السنغالية، اليوم الجمعة إنه من بين حالات الإصابة الجديدة بالفيروس 11 حالة لأجانب.وأكد وزير الصحة السنغالي، أن عدد المصابين بالفيروس في البلاد وصل إلى 119 حالة.