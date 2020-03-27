جابر عصفور ينتهى من كتابه الجديد «دفاعًا عن العقلانية»

قال الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الاسبق، إنه انتهى من كتابه الجديد «دفاعا عن العقلانية» ويشتبك فيه مع من هاجموا العقلانية منذ سبعينيات القرن الماضى وحتى اليوم؛ مشيرا إلى أن الكتاب استمرارا لكتبه عن التنوير.وأكد «عصفور» في تصريحات لـ«الدستور» أنه لا يعاني من العزلة تماما في ظل وجود الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والفضائيات.