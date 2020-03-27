ترودو يعلن إجراءات جديدة لدعم الشركات الصغيرة في كندا

أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اليوم، مجموعة من الإجراءات الجديدة لدعم الشركات الصغيرة، مشيرا إلى تخصيص مبالغ حتى تتمكن هذه الشركات من تسديد رواتب موظفيها أثناء فترة جائحة "كوفيد-19".وخلال مؤتمره الصحفي اليوم خارج مقر إقامته في أوتاوا، قال رئيس الوزراء الكندي، إن الشركات الصغيرة ستحصل الآن ما يصل إلى 75% من أموال الحكومة الفيدرالية من أجل الاستمرار في دفع رواتب موظفيها أثناء الأزمة الحالية، بزيادة عن خطة الدعم المعلن عنها سابقا والبالغة 10 في المائة، بالإضافة إلى ذلك تتأهل المتاجر أيضا للحصول على القروض الخاصة بها وتصل إلى 40 ألف دولار، وسيكون أمام أصحاب الأعمال حتى يونيو لدفع ضريبة السلع والخدمات بينما سيتم تعليق الضرائب على الواردات.وقال ترودو إن هذا يعادل 30 مليار دولار في شكل قروض بدون فوائد.