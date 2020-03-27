لبنان: حظر التجول حيز التنفيذ.. والجيش يناشد الشعب الالتزام

أعلنت السلطات اللبنانية، الجمعة، دخول حظر التجول للحد من انتشار فيروس كورونا في حيز التنفيذ، وناشد الجيش المواطنين الالتزام به.وسجل لبنان، 391 حالة إصابة بفيروس كورونا وسبع وفيات، ومدد لبنان أمس الخميس وأعلن عن إجراءات أكثر صرامة شملت منع الناس من مغادرة منازلهم وغلق جميع الشركات.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.