23 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الأردن.. وشفاء 16 حالة

سجل الأردن، اليوم الجمعة، 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 16 حالة، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية".وكانت الحكومة الأردنية قررت أمس الخميس عزل محافظة إربد بشكل تام عن بقية مناطق المملكة لمنع تفشي فيروس كورونا في باقي المحافظات.وأعلنت الصحة الأردنية، تسجيل 40 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لفضائية "سكاي نيوز".يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.