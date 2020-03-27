مصدر: الصحة تشكل فرق دعم نفسى للمتعافين من كورونا وذويهم

كشفت مصادر بوزارة الصحة والسكان عن تشكيل فرق لتقديم الدعم النفسي لكافة الفئات المجتمع، ضمن الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية والتدابير التي تم اتخاذها لحماية المواطنين، حيث تم فتح باب التقديم للأفراد والجهات التى ترغب فى تقديم الدعم النفسي أثناء الفترة الحالية.وأوضحت المصادر لـ"الدستور"، أن الفرق التى يتم تشكيلها حاليًا ستختص بتقديم الدعم النفسى على وجه الخصوص لفئة الأطباء والمرضى المتعافين وذويهم إلى جانب الفئات الأخرى التى قد تحتاج لدعم نفسى، لافتة إلى أنه سيتم تحديد آلية العمل فور الانتهاء من تشكيل الفرق.وأشارت المصادر إلى أن الفرق سيتم تشكيلها من جانب الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والتى قامت بالتواصل مع عدة جهات دولية ومحلية عاملة فى مجال الصحة النفسية والدعم النفسي، وكذلك أقسام الطب النفسى فى الجامعات المصرية.