البابا فرنسيس يترأس صلاة لرفع الوباء من العالم (فيديو)
الجمعة 27/مارس/2020 - 07:08 م
ماريان رسمى_مونيكا جرجسطباعة
ترأس منذ قليل البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان؛ صلاة ليرفع الله عن العالم وباء كورونا، وكان قد نُقل الصليب العجائبي من كنيسة القديس مارشلو بروما إلى الفاتيكان ليصلي أمامه البابا فرنسيس، اليوم الجمعة 27 مارس.
وقصة هذا الصليب المتواجد بكنيسة القديس مارشلو بروما حسب التقليد الكنسي والتاريخ، أنه صليب عجائبي حيث ينسب إليه وقف الطاعون الذي حدث بإيطاليا عام 1522. شاهد
وقصة هذا الصليب المتواجد بكنيسة القديس مارشلو بروما حسب التقليد الكنسي والتاريخ، أنه صليب عجائبي حيث ينسب إليه وقف الطاعون الذي حدث بإيطاليا عام 1522. شاهد