ليطمئن قلبك.. روشتة التعامل النفسى السليم فى زمن الوباء

جمال فرويز: تحسين المزاج بـ«الشوكولاتة» وتجنب «الكورونا الكاذبة»



هشام بحرى: متابعة إعلامى واحد تثق فيه

إبراهيم مجدى: الرعب يقضى على خط الدفاع الأول ضد الفيروس

علاء رجب: تقوية المناعة بالأمل.. والابتعاد عن الأخبار السلبية لحماية الأعصاب

هند البنا: «القلق المعتدل» لمنع تخويف الأطفال وطمأنتهم بـ«الألعاب والرسم والقراءة»

محمد إسماعيل: القلق طبيعى.. والتوعية واجبة بلا تهويل أو تهوين

أحمد عمارة: البقاء فى المنزل «جهاد خاص» لحماية الغير

قدّم مجموعة من استشاريى الطب النفسى عدة نصائح حول الطريقة المُثلى للتعامل مع حالة الذعر التى تنتاب العالم بأسره بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد فى العديد من الدول، داعين إلى ضرورة عدم التعامل مع الأزمة بـ«تهويل» أو «تهوين». وشدد خبراء الطب النفسى، فى حديثهم مع «الدستور»، على أن «المناعة النفسية» تؤثر بشكل كبير على «المناعة الجسدية» التى تعد خط الدفاع الأول للجسم ضد الفيروس القاتل.حذّر الدكتور جمال فرويز، استشارى الطب النفسى، مما سماه «الإصابة بالكورونا الكاذبة»، التى يقصد بها أن يتوهم الشخص إصابته بنفس أعراض الفيروس ويعتقد اعتقادًا قويًا بأن العدوى انتقلت إليه، على خلاف الحقيقة.وأوضح «فرويز» أن «أعراض هذا الفيروس معلومة جيدًا للجميع، طبقًا لمنظمة الصحة العالمية، وهى: الصداع المستمر، وارتفاع درجة الحرارة باستمرار دون انخفاض، والكحة المستمرة دون بلغم، وعدم القدرة على التقاط الأنفاس بشكل منتظم، لكن أصحاب الوسواس تصيبهم هذه الأعراض».وأضاف: «نتيجة خوف هؤلاء من الفيروس والموت يصابون بوهم الإصابة بالفيروس، أو ما يمكن أن نطلق عليه (الكورونا الكاذبة)، لذا أنصحهم بالهدوء التام، وعدم الانسياق وراء أى شائعة أو أحاديث غير دقيقة عن الفيروس، وهو ما سيسهم فى تهدئتهم حتى زوال الشعور بهذه الأعراض».وأرجع الهلع الذى أصاب المواطنين فى الفترة الماضية إلى التركيز الإعلامى الشديد على «كورونا»، وانتشار الحديث عنه بين جميع المواطنين، سواء كانوا متخصصين أم لا، والاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعى فى الحصول على المعلومة بشأنه، ما أتاح الفرصة لزيادة الشائعات، وأصاب الناس بالفزع والهلع، خاصة عند الاستشهاد ببعض الدول التى يزداد فيها المرض بصورة كبيرة مثل إيطاليا.وتابع: «هناك من أصيب باكتئاب وحالة مزاجية سيئة وخوف وهلع نتيجة زيادة الحالات والإجراءات الاستثنائية التى اتخذتها الدولة لمنع تفشى المرض، رغم أنه يجب الالتزام بالهدوء حتى لا يؤثر ذلك على جهازهم المناعى، ويتجنبوا الإصابة بأمراض نفسية عديدة من بينها الاكتئاب».ورأى أن تلك الحالة ستتحسن مع تحسن الأوضاع فى مصر والعالم كله، لكنه توقع أن يصاب قرابة ١٠‎٪ من المواطنين بالاكتئاب بعد انتهاء الأزمة، الأمر الذى يحتاج إلى العرض على أطباء نفسيين حتى لا يزداد الأمر لديهم سوءًا، مشددًا على ضرورة التزام المواطنين بالبقاء فى المنزل، لأن «كورونا مرض خطير إذا لم نلتزم، إما إذا التزمنا يصبح مرضًا تافهًا»، على حد قوله.وقدم عددًا من النصائح التى تساعد على تحسين الحالة المزاجية، منها تناول بعض الأطعمة مثل صدور الدجاج، والشوكولاتة، والفستق، والكاجو، والسودانى، وغيرها من المسلّيات، والابتعاد عن بعض الأطعمة مثل أوراك الفراخ والأكلات الدهنية والموالح والمخللات، التى من شأنها زيادة الاكتئاب، فضلًا عن ممارسة الرياضة فى المنزل.ودعا الجميع إلى التشبث بالأمل والحياة، خاصًة فى ظل الاكتشاف اليومى لعقارات ولقاحات ومواد قد تتسبب فى قتل هذا الفيروس اللعين، بجانب الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها الدولة وأعلنها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، التى ستساعد على حل الأزمة بنسبة ٧٠٪، وذلك بمساعدة الشعب المصرى عن طريق التزامه بتطبيقها، والمكوث فى المنزل حتى لا يتفشى المرض بشكل أكبر ويخطف المزيد من الأرواح مثلما حدث فى بعض الدول التى استهانت به.نصح الدكتور هشام بحرى، استشارى الطب النفسى، المواطنين بالابتعاد عن الموضوعات التى تسبب الرعب والهلع وتعتمد على إثارة الخوف فى قلوب الناس، وتجنب الإنصات لها بأى شكل، خاصة مع من يعانون مرض «الوسواس القهرى».وأوضح أن «الوسواس القهرى» مرض يأتى للشخص نتيجة الضغط النفسى المستمر، والخوف من المجهول، ما يجعل حياته مرتبكة للغاية ويخاف من أبسط الأشياء، الأمر الذى يتطلب من المسئولين عند الحديث عن «كورونا» التحذير بشكل واعٍ ومنطقى بلا أى تهويل، حرصًا على حياة هؤلاء الأشخاص.واعتبر أن تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة، التى أعلنتها الدولة وبدأت فى تنفيذها بالفعل، ينبغى أن يكون فى إطار وحدود المنطق، مشيرًا إلى إشادة منظمة الصحة العالمية بطرق الوقاية التى تطبقها مصر للحفاظ على أبنائها من الإصابة بالفيروس، على رأسها ترك مسافة آمنة بين الأشخاص وبعضهم البعض، وعدم التلامس نهائيًا لتجنب نقل العدوى.ورأى أن الحرص الشديد الناتج عن الاستماع لعدد من قنوات جماعة الإخوان، وما تتناقله مواقع التواصل الاجتماعى، جعل الغالبية تشكك فى أصابع يدها، وتعتقد أن الفيروس «هيجيلهم من تحت عقب الباب»، مشددًا على ضرورة أن يكون الهدف من التوعية هو زيادة الوعى وليس بث الخوف الشديد الذى تنتج عنه تصرفات غير منطقية تتسبب فى أزمات صحية ناتجة عن الخوف من عدم تناول الطعام، وعدم الثقة وقلة الإحساس بالأمان.ودعا استشارى الطب النفسى كل شخص إلى متابعة برنامج واحد فقط لإعلامى يثق فيه، وعدم الانسياق وراء الشائعات التى يتداولها الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مع استغلال فترة حظر التجوال الجزئى فى القراءة، والتقرب من بعضنا البعض كأُسر، معتبرًا أن هذه الفترة «فرصة جيدة لإعادة اكتشاف الحياة دون استخدام الهواتف المحمولة، كما يحدث فى شهر رمضان الذى يقرب الناس من بعضهم البعض».وناشد الأمهات التعامل مع الأطفال بحرص دون خوف مبالغ فيه، حتى لا ينتقل إلى هؤلاء الصغار الشعور بعدم الأمان الذى يتسبب فى الإصابة بمرض «التبول اللاإرادى».اعتبر الدكتور إبراهيم مجدى حسين، أستاذ الطب النفسى، أن التعامل مع الفيروس اتسم بـ«التهويل والتهوين» فى الوقت ذاته، فالبعض وصفه بأنه «نهاية العالم»، فيما رآه آخرون مجرد «مؤامرة اقتصادية» أو «حرب بيولوجية»، محذرًا من أن الرعب يقلل من المناعة، ويتسبب فى إفراز هرمون «الكورتيزون» الذى يؤثر على كرات الدم البيضاء، وهى خط الدفاع الأول فى الجسم ضد الفيروسات. ونصح «حسين» بالابتعاد عن متابعة «السوشيال ميديا»، واستغلال الوقت فيما يفيد ويغذى عقل الإنسان، وعلى رأسه القراءة، بجانب النظافة الشخصية بالماء والصابون باعتبارها وسيلة دفاع آمنة، والالتزام بمواعيد حظر التجوال للحفاظ على حياتنا، ولكسر حالة الملل والروتين التى نعيشها جراء البقاء فى المنزل يمكن القراءة بشكل مستمر، خاصة فى المصحف أو الإنجيل، لزيادة التواصل الروحى مع الله، بجانب المقالات والروايات. وشدد على ضرورة تجنب زيادة الرغبة فى الأكل، بل واستغلال الفترة الحالية فى التخلص من الوزن الزائد، والتركيز على أكل الفواكه التى تزيد المناعة، مثل الجوافة والتفاح والبرتقال، والتحلى بإيمان قوى بأن الله سينجينا من هذا البلاء، لأن ذلك يقوى المناعة، بجانب النوم ساعات كافية. وتطرق إلى الأشخاص المصابين بالاكتئاب، قائلًا: «يجب عليهم الاستمرار فى الحصول على الدواء، وتجنب الحديث وسماع معلومات أو إحصائيات خاصة بفيروس كورونا، والقراءة والحديث مع الأبناء بشكل إيجابى، بجانب ممارسة الرياضة ولو بشكل بسيط».قال الدكتور علاء رجب، استشارى الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، إن البقاء فى المنزل هو أول وآخر خط دفاع حقيقى ضد ذلك الكابوس المزعج المسمى «كورونا المستجد»، مشددًا على ضرورة عدم التقليل من الوباء، واتباع إرشادات وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية بشأن طرق تجنب العدوى.ونصح «رجب» بضرورة «التفاؤل الإيجابى» الذى يعد بمثابة سمة إلهية تمدك بشحنات من الإيجابية فى مواجهة الفيروس، بجانب النظر للحياة بلون مختلف، ومتابعة الأهل والتواصل معهم عبر وسائل التواصل الاجتماعى، وممارسة هواياتك الشخصية مثل القراءة والرسم وغيرهما.ودعا إلى استثمار الوقت الحالى فى غرس الأخلاق والعطاء والحب فى نفوس الأبناء، بجانب الرغبة فى حب الحياة والقتال من أجلها بروح معنوية مرتفعة ضد الفيروس، عن طريق الضحك واللعب والتفاؤل، باعتبار ذلك الدواء الأعظم لتغيير حياتك ورفع مناعة الجسم.وأضاف: «كما ينبغى البدء فى تنفيذ أفكار حياتية جديدة، مثل التعليم عن بُعد، ودراسة بعض الموضوعات التى تشكل جزءًا من اهتمام الشخص، مع عدم الخضوع لعملية المتابعة المستمرة للأخبار المتعلقة بالفيروس، التى تشكل ضغطًا على الأعصاب والحياة بشكل عام». وأوضح: «على المواطنين تقليل المتابعة الدقيقة للموضوعات والأخبار السلبية بشأن فيروس كورونا، وعدم الاستسلام لكل الأفكار الحزينة، وألا نسمح للهم والحزن بأن يتمكنا منا ويكونا أمام نصب أعيننا، سواء فى الأقوال أو الأفعال، مع التمسك بالحياة كأن الإنسان يعيش أبدًا، وعدم التركيز فى الموت، والعمل على تقوية المناعة بالأمل والسعادة والرضا والعطاء».وأشار إلى ضرورة إعلان التضامن الكامل مع الشعوب التى أرهقها الفيروس، لأن هناك من يحتاج منّا لكلمات وأفعال ترفع من عزيمته، خاصة أن العالم كله فى تأهب وحزن شديد، خاصة إيطاليا.واختتم: «افرحوا واسعدوا بما لديكم وإن كان قليلًا، وانشروا الكلمات الإيجابية، وكونوا مصدر تفاؤل لمن يراكم».ذكرت الدكتورة هند البنا، استشارى الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، أن الاهتمام بالحالة النفسية واستقرارها ضرورى للحفاظ على الصحة العامة، لأن «المناعة النفسية» مهمة فى الحفاظ على «المناعة الجسدية» والحماية من الإصابة بأى أمراض عضوية، خاصة فى الوقت الحالى المرتبط بالفيروس.ولتجنب أن تترك هذه الفترة حالة من الاضطرابات النفسية المصحوبة بالقلق والتوتر والوسواس القهرى والاكتئاب، كأشهر الاضطرابات النفسية وأشدها خطورة، يحب اتباع بعض النصائح البسيطة التى قد تساعدنا على تجاوزها بأمان، وتقع المسئولية الكبرى فيها على الأم، لوجود أطفال يحتاجون إلى رعاية خاصة على المستويين الصحيين الجسدى والنفسى، تعرضها استشارى العلاقات الأسرية فيما يلى:١- الحفاظ على مستوى معتدل من القلق الذى يدفع إلى الحرص المطلوب والاستقرار النفسى، وليس القلق المرضى الذى يؤدى إلى التوتر الدائم ونقل هذا التوتر إلى الأبناء، فطالما اهتممنا بالإجراءات الاحترازية، والحفاظ على النظافة وعدم الاختلاط، وكذلك الالتزام بالمكوث فى البيت، فنحن هنا فى أمان.٢- عدم تخويف الأطفال أو إثارة حالة من الرعب، وعدم الإفراط بشكل مبالغ فيه فى عادات النظافة، لكن بالمعقول، حتى لا تكون هناك احتمالية للإصابة باضطراب الوسواس القهرى.٣- فى ظل تعليق الدراسة يشعر الأطفال بالفراغ، لذا يفضل أن نشترك مع أولادنا فى اهتماماتهم وهواياتهم، وليكن الرسم والتلوين، بأن يكون ذلك بمشاركة الأبوين.٤- لا مانع أيضًا من الاشتراك فى الألعاب المنزلية، مثل «الكوتشينة» والطاولة والشطرنج، فهذا يشيع حالة من البهجة ويخفف التوتر الدائم، ويشعر الأطفال بالأمان.٥- اشتراك الأطفال فى الأعمال المنزلية مع الأبوين.٦- ممارسة بعض التمارين داخل المنزل بمشاركة الأبوين أيضًا، ما يساعد فى الحفاظ على الصحة العامة، وتنشيط الدورة الدموية، وهذا بدوره يؤدى إلى زيادة المناعة والحفاظ على الصحة العامة.٧- الاشتراك فى قراء الكتب، بتحديد كتاب معين أو رواية أو قصة صغيرة، وإجراء نقاش حولها من قبل الوالدين.قال الدكتور محمد إسماعيل، استشارى الإرشاد النفسى والعلاج السلوكى، إن الخوف الموجود لدى عدد كبير من المواطنين فى الوقت الحالى أمر طبيعى ومتوقع حدوثه منذ إعلان أول إصابة بـ«كورونا» فى مصر، ما يتطلب من الأطباء والمسئولين والأشخاص العاديين توعية الجميع بشكل مقبول دون إثارة هلع أو رعب فى نفوسهم. وأضاف «إسماعيل»: «التهويل والتهوين السائدان حاليًا من سمات الشعب المصرى، بمعنى التعامل مع المرض بالقلب والعقل، بالعقل عن طريق الحرص والوقاية، وبالقلب عبر الاتكال وعدم اتخاذ الإجراءات الوقائية، لكن ورغم ذلك نثق فى أنهم سيدركون الخطر، خاصة مع زيادة التوعية»، متابعًا: «على الأطباء الصيادلة ممارسة دورهم فى التوعية بطرق الوقاية من انتشار المرض أثناء عملية البيع والشراء التى تحدث من المواطنين بشكل يومى ومتكرر، خاصة الكمامات والمطهرات».وشدد على ضرورة الالتزام بتعليمات وإجراءات الدولة الاحترازية، حتى لا تزيد فترة الحظر الجزئى المفروضة حاليًا، خاصة أن ذلك يؤدى إلى زيادة حالة الهلع لدى الناس، نتيجة الخوف من المجهول، بل ومن عدم كفاية المخزون من المواد الغذائية، فضلًا عن التأثير الكبير لذلك على العمالة غير المنتظمة، وفى المقابل ستتقلص أعداد المصابين ويختفى الفيروس حال الالتزام بالبقاء فى المنزل.رأى الدكتور أحمد عمارة، استشارى الصحة النفسية والعلاج بالطاقة الحيوية، أن الخوف والفزع اللذين سيطرا على قلوب الناس نتجا عن غلق عدد كبير من المحال والأسواق، الأمر الذى خلق حالة من الملل، خاصة بين العاملين فى هذه الأماكن، لكن «رغم الإحباط الكبير هناك أمل، وكل ما نحن فيه عبارة عن لحظات ليل قبل طلوع الشمس».وقال «عمارة»: «على الرغم من وجود خوف كبير عند بعض الناس فينبغى أن نثق فى أن الغد أفضل، فلا شىء دائم، والمحنة دائمًا تتبعها منحة، والعُسر يتبعه يسر، وهذا وعد من الله فى كتابه الكريم، ونلاحظ تحققه حاليًا بتزايد أعداد الشفاء على الرغم من عدم التوصل إلى أى مصل أو لقاح حتى الآن». وشدد على أن «المناعة النفسية» أهم كثيرًا من «المناعة الجسدية»، لذا لا بد أن يتجنب الإنسان «غرس قلبه فى مدينة من الخوف»، وفق تعبيره، مع الالتزام بطرق الوقاية، وعلى رأسها البقاء فى المنزل.واعتبر أن المكوث فى المنزل واتباع التعليمات لتجنب إصابة الغير هو نوع من «الجهاد الخاص»، لمساهمة ذلك فى حماية بعضنا البعض، وتقليل الإصابات، مضيفًا: «هذا الفيروس بيَّن المعدن الأصلى للمصريين فى مساعدة الغير، والتقرب من الله بخشوع».