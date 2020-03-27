تحرير 88 محضرًا لمخترقي الحظر بالغردقة

حررت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، 88 محضرا بقسمي أول وثان الغردقة لمخالفي قرار حظر التجوال الذي فرضته الحكومة ضمن حزمة إجراءات تم تطبيقها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، في الليلة الثانية لتطبيق القرار.وتم ضبط المخالفين وكان بينهم 3 سيدات وإحالتهم للنيابة لإكمال التحقيقات.يأتي قرار الضبط وفقًا لنص قرار رئيس مجلس الوزراء، والقاضي بحظر حركة المواطنين من الساعة السابعة مساء، وحتى الساعة السادسة صباحًا، في القرار رقم 768 لسنة 2020 بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا.