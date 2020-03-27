قطر تسجل 13 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الجمعة، تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" (كوفيد- 19)؛ ما يرفع الإجمالي في الدولة إلى 562 حالة.وأوضحت وزارة الصحة، عبر "تويتر"، أن الحالات الجديدة يرتبط بعضها بالمسافرين الذين قدموا إلى دولة قطر، وأخرى لمخالطين​​​.وتم إدخال الحالات المصابة الجديدة إلى العزل الصحي التام، حيث يتلقون الرعاية الطبية اللازمة؛ فيما بلغ عدد المتعافين من المرض 43 شخصا.وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا؛ مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة عبر الحدود الدولية.وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.