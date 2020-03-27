سيارات الحماية المدنية تشارك في تعقيم شوارع بورسعيد (صور)

شاركت إدارة الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد، برئاسة العميد وسام ملاك، مساء اليوم الجمعة، في تطهير وتعقيم شوارع المحافظة، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.وقامت سيارات الإطفاء برش عدة شوارع رئيسية في المحافظة بخليط من المياه والكلور، في ظل إشادة من المواطنين بالجهود التي يقوم به رجال الحماية المدنية في بورسعيد للوقاية من الفيروس.كما واصلت فرق إدارة مكافحة القوارض والحشرات ومكافحة ناقلات الأمراض بالمحافظة، وكافة الأحياء والمديريات والمصالح الحكومية والمنشأت الخاصة أعمال تطهير جميع المنشأت الحكومية، والمتنزهات، الأماكن السياحية، دور العبادة، والمنشآت التعليمية والأسواق.