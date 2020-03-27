السودان: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا

أكدت وزارة الصحة السودانية، عدم تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، عدا الإصابات الثلاث التي كان أُعلن عنها في الأيام الماضية، وتوفيت إحداها.وقالت وزارة الصحة السودانية، في بيان مساء اليوم الجمعة، إن تقارير الوضع الوبائي أشارت إلى عدم تسجيل السودان لحالات جديدة، لافتة إلى أن عدد حالات الاشتباه بمراكز العزل بالسودان، حتى يوم أمس بلغت 77 حالة اشتباه.وأوضحت أن عدد من أكملوا فترة الحجر الصحي (14 يوما)، منذ قدومهم إلى السودان من الدول التي شهدت انتشارا للفيروس، بلغ 2176 شخصا تمت متابعة 1415 شخصا منهم بنسبة 64٪.