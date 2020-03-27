الصحة: منصة إلكترونية لتدريب الفرق الطبية لمواجهة كورونا

تبدأ أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني المستمر"المركز القومي للتدريب بالعباسية سابقا"، في بث المحاضرات التعليمية للأطباء والعاملين في المجال الصحي وكذلك في جميع المواد الدراسية لطلبة الدبلوم الثانوى الفني للتمريض لجميع المدارس التمريضية التابعة لوزارة الصحة على مستوى الجمهورية.يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، للاهتمام بالتعليم عن بعد ومواكبة طرق التعليم الحديثة.وقال محمد فوزي السودة مساعد وزير الصحة للتعليم الطبي والمهني المستمر ورئيس الأكاديمية، إنه جارٍ إعداد منصة إلكترونية تعليمية بالأكاديمية لأول مرة في تاريخ الأكاديمية، لافتا إلى بدء عمل موقع خاص على شبكة الإنترنت، لتقديم الأكاديمية خدمات التعليم عن بعد.وأوضح مساعد وزير الصحة للتعليم الطبي والمهني ورئيس الأكاديمية، أن هذه الخطة الموضوعة للحفاظ على صحة ومستقبل الطلبة ومستواهم العلمي بدون تأثر بالظروف الاستثنائية التي نعيشها حاليا، وللحفاظ على المسيرة التعليمية والعلمية واستمرارها.من جانبها قالت الدكتورة علا خيرالله مدير الأكاديمية، إن الأكاديمية تسهم في التعليم الطبي لأفراد الطاقم الطبي، وكذلك التوعية للمواطنين.وأضافت خيرالله، أن الأكاديمية اتخذت تلك الإجراءات لتواجه جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، عن طريق بث العديد من المحاضرات، والفيديوهات التي تم إعدادها بالأكاديمية لمواجهة الفيروس.