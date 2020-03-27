300 ألف إصابة بفيروس كورونا في أوروبا

أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم، في نبأ عاجل، أن أكثر من 300 ألف إصابة كورونا في أوروبا.وحذر رئيس الحكومة الفرنسي، إدوار فيليب، الجمعة، من خطورة "مد مرتفع جدا" لوباء فيروس كورونا "سيجتاح فرنسا"، مع تزايد أرقام الإصابات وبالوفيات في البلاد.وقال فيليب في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية إن "الوضع سيكون صعبا خلال الأيام القادمة".وأضاف: "بدأت مرحلة أزمة ستستغرق وقتا في ظل وضع صحي لن يتحسّن بسرعة. يجب أن نصمد".وبحسب الأرقام الرسمية التي نشرت، الخميس، فقد توفي 365 شخصا في فرنسا في المستشفيات خلال 24 ساعة من جراء فيروس كورونا.ويشكل ذلك ارتفاعا بنسبة 27 في المئة عن اليوم السابق، وهي زيادة كبيرة، في ضوء أن فرنسا حاليا في الأسبوع الثاني من الإغلاق.وبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد نحو 29 ألفا، فيما وصل عدد الوفيات 1696 حالة وفاة، من جراء فيروس كورونا.