ارتفاع عدد وفيات كورونا في تركيا لـ 92 والإصابات 5698

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة اليوم، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في تركيا من 17 شخصا إلى 92 والإصابات تصل إلى 5698 حالة.في حين لم يتم التوصل بعد إلى عقار أو لقاح يمكنه مواجهة الفيروس والحد من انتشاره، تبقى نصائح منظمة الصحة العالمية قائمة، وأبرزها البقاء في المنازل والتباعد الاجتماعي ومراعاة أساسيات النظافة الشخصية وغسيل الأيدي.وحتى اللحظة، طُلب من نحو 3 مليارات شخص حول العالم البقاء في منازلهم، فيما يبدو أن الجائحة الصحية ستكون لها انعكاسات مؤثرة على الاقتصاد العالمي.