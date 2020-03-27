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الجمعة 27 مارس 2020 الموافق 03 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

برلمان روسيا يبحث فرض غرامات على المخالفين للحجر الصحي

الجمعة 27/مارس/2020 - 06:51 م
ميخائيل ميشوستين
ميخائيل ميشوستين
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قال رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، إن حكومته أرسلت إلى مجلس الدوما تعديلات في قانون الجنح الإدارية تقضي بفرض غرامات على كل من يخرق الحجر الصحي المفروض في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم، عن ميشوستين قوله - إن قيمة الغرامة المفروضة على المواطنين من المتوقع أن تترواح بين 150 و300 ألف روبل، وعلى المسؤولين 300 – 500 ألف روبل، وعلى المؤسسات والشركات والمنظمات 500 ألف روبل – مليون روبل، مع العلم أن سعر الدولار الواحد يعادل حاليا 77 روبلا.

ولفت ميشوستين، إلى إن الغرامات المذكورة هي أعلى القيم للغرامات التي تفرض في حال الخرق المتكرر للحجر الصحي أو في حال أدى خرق الحجر الصحي إلى إصابة إنسان أو موته.

وفي حال خرق المواطن الحجر الصحي لأول مرة تفرض عليه غرامة مالية قدرها 15 – 40 ألف روبل، أما المسئولون الذين يخرقون الحجر الصحي لأول مرة فتفرض عليهم غرامة تتراوح قيمتها بين 50 و150 ألف روبل.

ويمكن أن يتحمل المصابون بفيروس كورونا المسئولية الجنائية في حال هروبهم من المستشفى أو الحجر الصحي المنزلي.

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