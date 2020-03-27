هاشتاج «ترتر الشريف» يتصدر تويتر لفضح أكاذيب «بوق الإخوان»

تصدر هاشتاج "ترتر الشريف" موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، وهو الهاشتاج الذي أطلقته الإعلامية أمل الشريف، لفضح أكاذيب عبدالله الشريف عن الجيش المصري.وقالت أمل الشريف، ردا على حلقة عبدالله الشريف التي حملت اسم "الاختيار"، إنه كان عليه تسميتها بـ"الاستحمار".وأشارت أمل إلى أن عبدالله الشريف، استحمر جمهوره، ففي حلقة ينكر وجود إرهاب في سيناء ويدعي أن الجيش يقتل نفسه، وفي حلقة أخرى يتحدث عن بطولات هشام عشماوي، ويفتخر بالعمليات التي نفذها ضد الجيش المصري.وأضافت أمل: "لو كنت من ضمن اللي بيتابعوك كان زمان طلع لي ليه وقرون من كثر ما بتقول الشيء وعكسه في الحلقة اللي بعدها".