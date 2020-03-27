سفن حربية تكشف عن كورونا فى أيرلندا (فيديو)

عرضت فضائية «روسيا اليوم» فيديو يكشف مشاركة سفن حربية في الكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بأيرلندا.وأوضحت «روسيا اليوم» أن هناك 3 سفن حربية تابعة للبحرية الإيرلندية توجهت إلى 3 مدن إيرلندية، هي غالواي وكورك والعاصمة دبلن وعلى متنها أطقم طبية؛ للمشاركة في الكشف على المواطنين المشتبه في حملهم للفيروس.وأشار التقرير إلى أن بكين أعلنت أمس الخميس، أنها ستغلق مؤقتا غالبية حدودها مع الخارج، وستقلص بشكل كبير رحلاتها الدولية، اعتبارا من منتصف ليل السبت بالتوقيت المحلي.يأتي هذا الإجراء تزامنا مع تسجيل 54 إصابة بفيروس كورونا بين الوافدين إلى البلاد مقابل إصابة محلية واحدة فقط خلال اليوم الأخير.وأصيب 81340 شخصا بفيروس كورونا المستجد في الصين وتوفي بسببه 3292 شخصا، حسب الأرقام الرسمية.