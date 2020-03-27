رئيس الهيئة الطبية فى بريطانيا يدخل الحجر الصحى احترازيًا

أعلنت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الجمعة، في نبأ عاجل، دخول رئيس الهيئة الطبية في بريطانيا الحجر الصحي احترازيا.وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في وقت سابق، اليوم، إصابته بفيروس كورونا، وبعدها باقل من ساعتين، أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك كذلك إصابته بكورونا وعزل نفسه في المنزل.وقال جونسون في مقطع فيديو: "على مدى الـ24 ساعة الماضية، عانيت من أعراض طفيفة، وجاءت نتيجة فحص كورونا إيجابية"، وتضمنت أعراض جونسون ارتفاع درجة الحرارة وكحة مستمرة.وأضاف: "أخضع للعزل الذاتي الآن، لكنني سأواصل قيادة الحكومة عبر دائرة تلفزيونية لمكافحة هذا الفيروس".وتابع: "لا شك في أنه يمكنني الاستمرار، بفضل سحر التكنولوجيا الحديثة، في التواصل مع جميع فرق الأفضل لقيادة الحرب الوطنية ضد فيروس كورونا".يشار إلى أن جونسون التقى ملكة بريطانيا آخر مرة منذ حوالي 16 يوما.