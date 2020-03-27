أمير الكويت والرئيس التونسى يبحثان تداعيات تفشى «كورونا»

بحث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والرئيس التونسي قيس سعيد، تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه أمير الكويت مساء اليوم الجمعة، من الرئيس التونسي، تطرقا خلاله أيضا إلى العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين.وأكد أمير الكويت والرئيس التونسي، ضرورة تكاتف كافة الجهود الدولية؛ لاحتواء جائحة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والحد من انتشاره.وأعرب أمير الكويت عن تمنياته للرئيس التونسي بموفور الصحة ودوام العافية، فيما أعرب الرئيس التونسي عن بالغ التقدير لهذا التواصل الأخوي، المجسد لعمق أواصر العلاقات بين البلدين الشقيقين.