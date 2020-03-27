وفد طالبان يصل كابول قريبًا لإجراء محادثات بشأن الإفراج عن السجناء

قال مصدر حكومي أفغاني بارز، إن وفدا من حركة طالبان يصل إلى العاصمة كابول خلال الأيام المقبلة لإجراء محادثات بشأن الافراج عن السجناء.وأعلنت الحكومة الأفغانية في بيان - وفق ما أوردته وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية، اليوم الجمعة - عن اختيار وفد يضم 21 عضوا للدفع قدما بمحادثات السلام مع حركة طالبان.ويرأس وفد التفاوض الذي أعلنته وزارة الخارجية معصوم استانكزي، الرئيس السابق لإدارة الأمن الوطني، ويشمل سياسيين ومسئولين سابقين وممثلين للمجتمع المدني، كما يشمل الفريق خمس نساء.وكانت حكومة أفغانستان وحركة طالبان اتفقتا أمس على البدء في تبادل السجناء اعتبارا من الثلاثاء المقبل الموافق 31 مارس، بعد أسابيع من التردد حول هذا الأمر.