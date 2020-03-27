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الجمعة 27 مارس 2020 الموافق 03 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا تسجل ألف حالة وفاة بكورونا فى أعلى حصيلة خلال 24 ساعة

الجمعة 27/مارس/2020 - 06:42 م
كورونا
كورونا
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توفي ألف إيطالي بفيروس كورونا المستجد في أعلى حصيلة خلال 24 ساعة.

وقال سيلفيو بروسافيرو رئيس معهد الصحة في إيطاليا الجمعة خلال مؤتمر صحفي، إن بلاده لم تبلغ بعد ذروة الوباء الذي يتسبب به انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"، على الرغم مما قال إنها "دلائل على تباطؤ" في انتشاره.

وأشار بروسافيرو إلى أن الذروة قد لا تكون بعيدة، معتبرا أن مدى استعداد الإيطاليين لاحترام القيود على التنقل التي فرضتها سيكون عاملا أساسيا في الوصول إلى تراجع أعداد الإصابات والوفيات.

جاء تصريح بروسافيرو بعد يوم من رصد أكثر من 6150 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 712 بالمرض خلال 24 ساعة فقط.

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