ميناء الإسكندرية يفتح بوابات إضافية تيسيرًا على المُصدرين

وجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، بفتح بوابات إضافية بالتنسيق مع الجمارك والشرطة لضمان السيولة وتيسيرا على المصدرين، خاصة ونحن في موسم تصدير الحاصلات الزراعية، جاء ذلك خلال متابعة الربان شاهين الميدانية للتأكد من انتظام عمل الجهات المختلفة العاملة بالميناء، وتفقد حركة دخول وخروج السفن.وردًا على شكاوى من تعطيل شاحنات البضائع والحاويات على الطرق السريعة تواصل شاهين مع إدارة المرور لتسهيل بعض الإجراءات.كان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، أكد على استمرار دخول وخروج السفن والبضائع من وإلى الميناء على مدار الأربع والعشرين ساعة، كما أكد على انتظام أعمال الشحن والتفريغ دون توقف، وتم تراكي العبارة توريدور في تمام الساعة ٤.٥٥ صباحا لتفريغ ٢٩٦ سيارة، وتصدر 1750 طن بطاطس من رصيف 25 شحن.