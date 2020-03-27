وزيرة الثقافة تنعي جورج سيدهم: له صفحات مضيئة في تاريخ الكوميديا

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يذكر أن الفنان جورج سيدهم من مواليد جرجا بسوهاج عام 1938 والتحق بجامعة عين شمس وتخرج من كلية الزراعة عام 1961 ثم التقى بزميليه سمير غانم والضيف أحمد وأسس معهما فرقة ثلاثى أضواء المسرح التى عملت فى المسرح والتليفزيون، ولمعوا فى أول فوازير لرمضان من إخراج محمد سالم، كما شاركوا معًا خلال هذه الفترة فى بطولة عدد كبير من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحيات.

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة وجميع الهيئات والقطاعات وفاة الفنان جورج سيدهم الذي غيبه الموت اليوم عن عمر 82 عاما بعد صراع طويل مع المرض.وقالت «إيناس» إن جورج سيدهم أحد العظماء الذين كتبوا صفحات مضيئة فى سجلات تاريخ الكوميديا بمصر والوطن العربى، مؤكدة أن أعماله ستبقى أيقونات ورموزا خالدة تحرص الأجيال على مشاهدتها.