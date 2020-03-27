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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأب بطرس دانيال ينعى الفنان جورج سيدهم

الجمعة 27/مارس/2020 - 05:59 م
بطرس دانيال
بطرس دانيال
ماريان رسمى_مونيكا جرجس
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نعى الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما المصرية، الفنان جورج سيدهم، قائلا:"الراحة الأبدية أعطه يا رب وبنورك الدائم فلتضئ له وليسترح بسلام أمين".

وأضاف:" نقدم تعازينا القلبية في رحيل الفنان الخلوق والمحترم والقديس چورچ سيدهم الذي تحمّل بصبر وبابتسامة وعدم تذمر رحلة مرض أكثر من عشرين عامًا جالسًا على كرسي بسبب حالته الصحية"، " طالبين له الحياة الأبدية والعزاء لزوجته المناضلة والمخلصة رفيقة الدرب الدكتورة ليندا التي لم تبخل أبدًا في رعايته ربنا يعزّي ذويه ومحبيه".

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