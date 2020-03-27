الأب بطرس دانيال ينعى الفنان جورج سيدهم

نعى الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما المصرية، الفنان جورج سيدهم، قائلا:"الراحة الأبدية أعطه يا رب وبنورك الدائم فلتضئ له وليسترح بسلام أمين".وأضاف:" نقدم تعازينا القلبية في رحيل الفنان الخلوق والمحترم والقديس چورچ سيدهم الذي تحمّل بصبر وبابتسامة وعدم تذمر رحلة مرض أكثر من عشرين عامًا جالسًا على كرسي بسبب حالته الصحية"، " طالبين له الحياة الأبدية والعزاء لزوجته المناضلة والمخلصة رفيقة الدرب الدكتورة ليندا التي لم تبخل أبدًا في رعايته ربنا يعزّي ذويه ومحبيه".