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الجمعة 27 مارس 2020 الموافق 03 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

نيابة القاهرة الجديدة تحقق في مصرع عامل صعقًا

الجمعة 27/مارس/2020 - 05:52 م
مصرع
مصرع
داليا عبد الباسط
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تباشر نيابة القاهرة الجديدة، التحقيق في واقعة مصرع عامل باليومية لقي مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء عمله بعقار تحت الإنشاء بمنطقة التجمع الخامس، اليوم الجمعة، وانتقل فريق من النيابة العامة، لمعاينة مسرح الحادث، حيث طلبت النيابة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة، للوقوف على ملابسات الحادث ولمعرفة وجود شبهة جنائية من عدمه.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من العقيد سمير مجدى، مفتش قطاع القاهرة الجديدة، مفاده وجود متوفى بدائرة قسم شرطة التجمع، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وعثر على جثة عامل باليومية متوفى صعقا بالكهرباء أثناء عمله، ودلت التحريات على عدم وجود شبهة جنائية فى الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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