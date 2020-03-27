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الجمعة 27 مارس 2020 الموافق 03 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحكومة السودانية تمدد حظر التجول لـ10 أيام أخرى

الجمعة 27/مارس/2020 - 05:49 م
حظر التجول
حظر التجول
وكالات
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أعلنت الحكومة السودانية اليوم الجمعة، تمديد حظر التجول بدءا من غدٍ ولمدة 10 أيام أخرى.

وقال وزير الداخلية السوداني الفريق أول شرطة حقوقي الطريفي إدريس دفع الله في تصريح صحفي إنه تم "التوجيه باستمرار تمديد الإيقاف بدءا من يوم غدٍ لمدة 10 أيام أخرى، عدا الحالات الإنسانية والضرورية".

يذكر أن وزير الداخلية وجه في الـ17 من مارس بإيقاف جميع الخدمات والمعاملات بمجمعات خدمات الجمهور لمدة 10 أيام، وذلك تنفيذا للإجراءات الوقائية بالبلاد، واستنادا إلى قرار مجلس الأمن والدفاع بفرض حالة الطوارئ الصحية بالبلاد واللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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