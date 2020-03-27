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الجمعة 27 مارس 2020 الموافق 03 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة الروسية: انحسار كورونا في البلاد خلال مايو المقبل

الجمعة 27/مارس/2020 - 05:46 م
كورونا
كورونا
وكالات
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قال مسئول في وزارة الصحة الروسية، اليوم الجمعة، إنه يتوقع انحسار رقعة انتشار فيروس كورونا في روسيا مع نهاية أبريل، أو مطلع مايو المقبلين.

وأضاف كبير خبراء الأوبئة في الوزارة نيقولاي بريكو في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، إن "الطريقة الأساسية لانتقال الفيروس هي عبر الرذاذ... يتراجع انتشار العدوى خلال الموسم الدافئ من السنة".

وأشار إلى أن فيروس كورونا ينتشر بنفس طرق انتشار أي عدوى أخرى تطال الجهاز التنفسي.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في روسيا بلغ 1036 حالة، منها 703 حالات في موسكو، وأودى بحياة 3 أشخاص، بينما تعافى 45 آخرون منه.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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