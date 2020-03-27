وفاة الفنان جورج سيدهم عن عمر ناهز 82 عامًا

هاني رامزي يعلن وفاة الفنان جورج سيدهم

أعلن الفنان هاني رمزي، وفاة جورج سيدهم عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك" وعلق قائلًا: "الله يرحمك يا أستاذ جورج ويصبرنا على فراقك يا غالى ويصبر كل محبيك فى كل الدنيا مع السلامه يا أستاذى".



يذكر أن آخر ظهور فني لجورج سيدهم كان منذ عدة سنوات في أحد الإعلانات، بمشاركة كل من سمير غانم وشيرين بطلي مسرحية المتزوجون، حيث ظهر الجميع بنفس ملابس الشخصيات التي قدموها في المسرحية وفي نفس الديكور الذي تم إعداده خصيصا من أجل لم شمل فريق العمل من جديد بعد سنوات طويلة.



الفنان جورج سيدهم من مواليد جرجا بسوهاج فى عام 1938 والتحق بجامعة عين شمس وتخرج من كلية الزراعة عام 1961 ثم التقى بزميليه سميرغانم والضيف أحمد وأنشأ معهما فرقة ثلاثى أضواء المسرح التي عملت فى المسرح والتليفزيون، ولمعوا فى أول فوازير لرمضان من إخراج محمد سالم، كما شاركوا معًا خلال هذه الفترة في بطولة عدد كبير من الأفلام والمسرحيات.

توفى منذ قليل، الفنان الكوميدى الكبير جورج سيدهم عن عمر ناهز 82 عاما داخل أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة مصر الجديدة.