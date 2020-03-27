السيسي يبحث مع نظيره التونسي مكافحة كورونا وأزمة ليبيا

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا من الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية".





وبحث الرئيس السيسي مع نظيره التونسي جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم التوافق حول التنسيق بين مصر وتونس بخصوص إجراءات المكافحة من خلال تبادل الخبرات والتواصل بين الأجهزة المعنية بالبلدين، و تعزيز التعاون المشترك علي المستوى الاقتصادي والتبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية خاصةً في اطار عمل اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية.



