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الجمعة 27 مارس 2020 الموافق 03 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسي يبحث مع نظيره التونسي مكافحة كورونا وأزمة ليبيا

الجمعة 27/مارس/2020 - 05:37 م
السيسي
السيسي
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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا من الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية".

وبحث الرئيس السيسي مع نظيره التونسي جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم التوافق حول التنسيق بين مصر وتونس بخصوص إجراءات المكافحة من خلال تبادل الخبرات والتواصل بين الأجهزة المعنية بالبلدين، وتعزيز التعاون المشترك علي المستوى الاقتصادي والتبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية خاصةً في اطار  عمل اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية. 

وعلى صعيد القضايا الإقليمية، تم تبادل الرؤى بشأن الأزمة الليبية، حيث توافق الرئيسان على ضرورة تكثيف التنسيق في هذا الصدد، بالنظر إلى أن مصر وتونس تمثلان دولتي جوار مباشر لليبيا، مما يؤدي إلى انعكاسات مباشرة لاستمرار الأزمة الليبية على الأمن القومي للبلدين، مع تأكيد الحرص الكامل على إنهاء الأزمة الليبية عبر التوصل لحل سياسي يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق، لا سيما من خلال دعم المساعي الأممية ذات الصلة وكذا تنفيذ مخرجات عملية برلين، مع رفض أى تدخل خارجي في هذا الخصوص.

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