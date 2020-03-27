لافروف يبحث مع نظيره الإماراتى ترتيبات إجلاء المواطنين الروس بسبب «كورونا»

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف هاتفيا، مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان التعاون فيما يخص ترتيبات إجلاء المواطنين الروس من دولة الإمارات العربية المتحدة على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة - أن لافروف وعبدالله بن زايد ناقشا خلال الإتصال الهاتفي التعاون الثنائي من أجل استكمال الإجلاء السريع للمواطنين الروس من دولة الإمارات، الذين عبروا في هذه الظروف الطارئة بسبب جائحة فيروس "كورونا" عن رغبتهم في العودة إلى وطنهم.