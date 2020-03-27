«وفد القليوبية» يقدم دروسًا مجانية للطلاب عن بُعد لمواجهة كورونا

أعدت اللجنة العامة للحزب في محافظة القليوبية، برئاسة الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس الحزب، والمتحدث الرسمي باسم الوفد، دروس وبرامج مجانية للطلاب، مشاركة من حزب الوفد في عملية التعليم عن بُعد لأبناء المحافظة، ذلك تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، واستمرارًا للحملات والمبادرات التي دشنها الحزب مؤخرًا، للتصدي لفيروس كورونا المستجد.وقال "الهضيبي"، إنه دعمًا من حزب الوفد للدولة في خطتها لمواجهة وباء كورونا، واستكمالًا لما قام به الوفد من مجهودات من حملات التطهير والتعقيم، ودعم المواطن المصري بالتوعية والأدوات اللازمة لمكافحة الوباء، فقد وفرت اللجنة العامة للحزب بالقليوبية عدد من الدروس المجانية، بالتعاون مع بعض المعلمين والأساتذة الكبار، لتفعيل مشروع التعليم عن بعد عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.وتضمنت الدروس شرحًا لبعض مواد "الأحياء والتاريخ والجيولوجيا واللغة الإنجليزية" كمرحلة أولى تم تسجيلها في مقر الحزب بشبين القناطر في محافظة القليوبية، للصف الثالث الثانوي.وأكد "الهضيبي" أن بيت الأمة المصري على مدار أكثر من 101 عام، ظل مساندًا وداعمًا للدولة المصرية والمواطن المصري في كل ما يواجهه من صعاب وتحديات مخاطر.. مشيرًا إلى أن الحكومة تعاملت مع أزمة تفشي وباء فيروس كورونا القاتل الذي اجتاح العالم بكل حرفية وشفافية، وهو ما يشعر به المواطن المصري بالفعل.وشدد "الهضيبي" على أهمية الدور المجتمعي والتوعوي للأحزاب السياسية في عمل التوعية اللازمة والتواصل مع الشارع، ومساندة الدولة المصرية من خلال الحملات والمبادرات والحث على اتباع التعليمات التي توجهها الحكومة والالتزام بها، لافتًا إلى أن الخطر ما زال قائمًا، ولكنه يثق في وعي المواطنين وتكاتف كل شرائح المجتمع للخروج من هذه الأزمة.