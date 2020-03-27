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الجمعة 27 مارس 2020 الموافق 03 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

إنهاء خدمة إمامين ومفتش بالأوقاف بسبب «الجمعة»

الجمعة 27/مارس/2020 - 05:29 م
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
أميرة العناني
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قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنهاء خدمة عبد المولى حسن متولي نخلة، وعبد الله محمد أحمد إبراهيم البسيوني وحسن السيد أحمد الطهراوي.

وجاء قرارات وزير الأوقاف للأسباب الأتي:

1. بناء على مذكرة مديرية أوقاف القاهرة تم إنهاء خدمة عبد المولى حسن متولي نخلة – إمام وخطيب بإدارة أوقاف بئر العبد – بمديرية أوقاف شمال سيناء، لقيامه بصعود منبر زاوية الرحمة الكائنة بشارع رضوان التابعة لإدارة أوقاف عين شمس بمديرية أوقاف القاهرة وإلقاء خطبة الجمعة، وذلك بالمخالفة للتعليمات وعدم مراعاة الظروف الراهنة.

2. بناء على مذكرة مديرية أوقاف الدقهلية ومديرية أوقاف دمياط تم إنهاء خدمة عبد الله محمد أحمد إبراهيم البسيوني – إمام وخطيب بمديرية أوقاف دمياط، لقيامه بإلقاء خطبة الجمعة في أرض زراعية تتبع ناحية كفر الجنينة – مركز نبروه – بمحافظة الدقهلية، وذلك بالمخالفة للتعليمات، وعدم مراعاة الظروف الراهنة.

3. بناء على مذكرة مديرية أوقاف الشرقية تم إنهاء خدمة حسن السيد أحمد الطهراوي – المفتش بإدارة أوقاف شرق الزقازيق – بمديرية أوقاف الشرقية، لقيامه بأداء خطبة الجمعة وإمامة المصلين بالطريق العام بقرية المسلمية مركز الزقازيق وقت صلاة الظهر، تاركًا عمله المكلف به، وذلك بالمخالفة للتعليمات وعدم مراعاة الظروف الراهنة.

وأكدت وزارة الأوقاف على أمرين، الأول أن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني، الآخر أنها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد لمدة أسبوعين غلقًا كاملًا، حيث إن الإمام يجب أن يكون قدوة حسنة، لا قدوة سيئة.

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