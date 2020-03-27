وزير الخزانة يعد بدفع المساعدات النقدية بسرعة للأمريكيين

تعهد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، اليوم الجمعة، بإرسال الأموال النقدية بسرعة إلى الأمريكيين كجزء من حزمة الإغاثة الضخمة البالغة 2.2 تريليون دولار والتي تهدف إلى إنقاذ الاقتصاد المتضرر من جراء فيروس كوفيد-19.ومن المتوقع أن يوقع الرئيس دونالد ترامب على الإجراء في وقت لاحق الجمعة، بمجرد أن يقره مجلس النواب. وتنص الخطة على دفع 1200 دولار للأميركيين الذين يقل دخلهم عن 75000 دولار في السنة، و500 دولار لكل طفل للمساعدة في دعم الأسر فيما يواجه الاقتصاد ركودًا وازديادًا هائلًا لأعداد العاطلين عن العمل.وقال منوتشين على شبكة "فوكس بيزنس نتوورك": "يحتاج الأميركيون إلى هذه الأموال الآن ولا يمكنهم الانتظار حتى تستغرق الحكومة ثلاثة أو أربعة أو ستة أشهر كما نفعل عادة"، مضيفًا أنه يتوقع وصول الودائع المباشرة في غضون ثلاثة أسابيع.وحاول منوتشين أيضًا توضيح التصريحات التي أدلى بها الخميس عندما بدا أنه قلل من شأن بيانات حكومية قال إنها "غير ذات صلة" وأظهرت ارتفاع أعداد المطالبين بإعانة بطالة إلى 3،3 ملايين عامل الأسبوع الماضي، وهو أعلى رقم يُسجل على الإطلاق.وقال في المقابلة الجمعة "نحن في وضع غير مسبوق حيث أغلقت الحكومة أجزاء كبيرة من الاقتصاد لذا سواء تعلق الأمر بإعانات البطالة أو بأرقام أخرى، فهذا لا يعكس الاقتصاد في حالته الطبيعية".ويتفشى كوفيد-19 في الولايات المتحدة بسرعة مسجلًا أكبر عدد إصابات في العالم، وهو ما دفع المدن في جميع أنحاء البلاد إلى إغلاق الشركات وأصحاب العمل إلى تسريح العمال بينما لزم الناس منازلهم.ويتوقع الاقتصاديون ركودًا حادًا في الولايات المتحدة مع انكماش من رقمين وبطالة من رقمين في نيسانأبريل وهو ما يتجاوز بكثير أسوأ أزمة مالية شهدها العالم في عام 2008.