الملك سلمان يبحث مع الرئيس الصينى جهود مكافحة «كورونا»

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في اتصال هاتفي، مع الرئيس الصيني شي جين بينج، الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.وهنأ خادم الحرمين الشريفين - وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الجمعة - الرئيس الصيني بنجاح الجهود التي بذلتها الصين في مواجهة هذه الجائحة، مشيدا بالخبرات المتميزة التي اكتسبتها المؤسسات الصحية في الصين في تعاملها مع هذه الأزمة، وأهمية الاستفادة من التجربة الصينية المتميزة في مكافحة انتشار هذا الوباء.ومن جهته، أشاد الرئيس الصيني بالعلاقات الوثيقة بين البلدين، مؤكدًا رغبة الصين في التنسيق مع الجهات المعنية بالمملكة للتعاون في مكافحة هذا الوباء بكل السبل الممكنة.كما أبدى الرئيس الصيني تقديره للدور القيادي الذي تقوم به المملكة كرئيس لقمة مجموعة العشرين وجهودها التي بذلت؛ لإنجاح قمتها الاستثنائية التي عقدت يوم أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين.