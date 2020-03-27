المغرب تعلن إيقاف رسوم استيراد القمح والحبوب

قالت الحكومة المغربية اليوم الجمعة إن المغرب سيمدد التعليق المفروض على الرسوم الجمركية في واردات القمح اللين 45 يوما إلى 15 يونيو وسيوقف الرسوم المفروضة على القمح الصلد والعدس والحمص والفاصوليا والفول بدءا من أول أبريل.ويستهدف القرار تحقيق استقرار الإمدادات والأسعار في ظل توقع انخفاض الإنتاج المحلي بسبب الجفاف وتداعيات تفشي فيروس كورونا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي