رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 27 مارس 2020 الموافق 03 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انتشار نقاط فحص «كورونا» بجميع مداخل ومحاور كفر الشيخ (صور)

الجمعة 27/مارس/2020 - 05:22 م
فحص كورونا
فحص كورونا
عمرو الشامي
طباعة
قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إن نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية والارتكازات منتشرة بين محافظة كفرالشيخ والمحافظات المحيطة، في نقاط ثابتة ومتحركة في محاولة جادة لمنع أي انتشار مُحتمل لفيروس كورونا.

وكذلك أعمال الفحص للقادمين من منطقة بلقاس والمعصرة بتوفير أجهزة كاشفة لدرجات الحرارة لرصد أي حالة ارتفاع في درجات الحرارة، وكذا رش السيارات بالمواد المطهرة، بكمين قرية الجرايدة الواقعة على حدود محافظتى كفرالشيخ والدقهلية لفحص القادمين من بلقاس والمعصرة على مدار اليوم، وذلك تحت إشراف أحمد اسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، فى إطار إحكام السيطرة على محاور ومنافذ المحافظة، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المحافظة مُمثلة فى الصحة والجهات المعنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وبمشاركة المجتمع المدني لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد المحافظ، أن نقاط التفتيش تهدف لرصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع المنافذ، على أن يتم التعامل الفورى فور الاشتباه فى أى إصابة بالتنسيق مع مديرية الصحة، فى إطار الإجراءات الوقائية المُتخذة والتي تضمنت زيادة أعداد فرق التقصي الوبائي، وأعمال التطهير بكافة المنشآت بما يشمل القطاع الحكومي والخاص والأماكن العامة ووسائل النقل والشوارع والميادين العامة بدائرة المحافظة، وتكثيف حملات التوعية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق خطة الدولة وفي إطار من التعاون والتنسيق الفاعلين بين كافة الأجهزة ذات الصلة.
فحص كورونا
فحص كورونا
فحص كورونا
انتشار نقاط فحص «كورونا» بجميع مداخل ومحاور كفر الشيخ (صور)
فحص كورونا
فحص كورونا
فحص كورونا
انتشار نقاط فحص «كورونا» بجميع مداخل ومحاور كفر الشيخ (صور)

موضوعات متعلقة

تعليق ناري من وزير التعليم عن المصروفات المدرسية (فيديو)

مصادر تكشف عن قرارات "وزير التربية والتعليم" اليوم

وزير الإعلام: سنتخذ إجراءات أعنف إذا زادت إصابات كورونا

منهج الصف الثالث الثانوى 2020.. وتفاصيل ومقررات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني

الصور

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

image description

30 دقيقة فى الحظر: «مواصلات» ما قبل الغرامة

image description

التحرير وكوبرى قصر النيل: الحظر للجميع

image description

حظر الأربعاء: لا أحد يمر فى «وسط البلد»

الأكثر قراءة

رابط تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة بالخطوات

تفاصيل الإعلان عن أسعار الوقود الجديدة خلال أيام

«أمن الجيزة» تبحث عن سائق تسبب فى مقتل 17 مواطنًا

وفاة الفنان جورج سيدهم عن عمر ناهز 82 عامًا

إنفوجراف

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

أيام زمان

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

قصة تهديد يوسف وهبى لـ أسمهان.. وعلاقته بوفاتها

سر رفض عبدالحليم حافظ غناء أشعار فؤاد نجم رغم صداقتهما فى الملجأ

لهذا السبب.. أم كلثوم شتمت يوسف شاهين بأمه: «يا ابن المجنونة»

نجم الساعة

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

الصحة

الدكتورة دعاء سهيل: هناك تعليمات على مريض السكر اتباعها عند انقاص وزنه

الوخز بالإبر قد يقلل من نوبات الصداع النصفى

الدكتور احمد عادل لـ "الدستور": هناك اسباب تؤثر على حياة الرجل الزوجية

أهل مصر تحذر من الاستخدام الخاطئ للمطهرات وسوائل التعقيم فى مواجهة كورونا

منوعات

رابط تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة بالخطوات

برج إيفل يكرم أشخاصا يشاركون في محاربة كورونا

«Don't waste your time».. مبادرة على السوشيال ميديا لاستغلال وقت الفراغ

منهج الصف الثالث الثانوى 2020.. وتفاصيل ومقررات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني

مقالات الرأي
صفاء النجار
ما نراه أقل كثيرًا مما لا نراه
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: مرثية الثلاثين.. عن أحلام جيل ضائع
يوسف إدوارد
كيف صلى الصينيون؟
مدحت بشاى
لا تشيطنوا الغرب
المزيد

الثقافة

محمد النجار يطلق «عشاق من زمن غابر»

غدًا.. شاعر المليون يبدأ منافسات البيرق

«مذكرات الملازم الطبيب».. رواية جديدة للدكتور آلان كيكاني

«رقصة نيلية».. الشاعر حسن عامر يشارك فى حلقات «اقرأ معانا»