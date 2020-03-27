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الجمعة 27 مارس 2020 الموافق 03 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

وضعت له السم في الطعام.. حبس سيدة قتلت زوجها بالمرج

الجمعة 27/مارس/2020 - 05:19 م
سيدة
سيدة
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة الخانكة بحبس ربة منزل لمدة4 أيام على ذمة التحقيقات، لإتهامها بقتل زوجها بوضع السم له فى الطعام بسبب خلافات عائلية فيما بينهما.

كانت منطقة الخصوص بالمرج القديمة بمحافظة القاهرة، قد شهدت واقعة قتل مريبة، حيث قامت ربة منزل بالتخلص من زوجها بوضع له السم فى الطعام بعد خلافات عائلية نشبت بينهما، واعترفت المتهمة بارتكابها جريمة قتل المجنى عليه، بسبب تعديه عليها بالضرب ومشاجرات كثيرة بينهما لا تنتهى.

كان قد ورد بلاغ لقسم شرطة الخصوص يفيد بقيام سيدة بالتخلص من زوجها بوضع له السم فى الطعام، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وتم اقتيادها لقسم شرطة الخصوص، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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