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منوعات

موقع وزارة القوى العاملة manpower.. تسجيل استمارة العمالة غير المنتظمة عبر الرابط

الجمعة 27/مارس/2020 - 08:08 م
العمالة غير المنتظمة
العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة
أحمد عوض
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تنشر لكم جريدة الدستور من خلال هذا التقرير تفاصيل كيفية التسجيل في استمارة العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة manpower، حيث حظي على اهتمام آلاف الموطنين في كافة محافظات الجمهورية، من أجل الحصول على معونة الحكومة المصرية، وهي عبارة عن خمسمائة جنيهًا مصريًا، كما حذرت "الوزارة"، الجميع بعدم قبول التعامل بالأوراق في التقديم وذلك على أن يكون التقديم بشكل إلكتروني في كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

رابط موقع وزارة القوى العاملة manpower 

ومن هذا الجانب، نوهت الوزارة على ضرورة سرعة التقديم في المعونة المصروفة من الحكومة، وذلك عبر رابط موقع وزارة القوى العاملة manpower (من هنا)، حيث يعد صرف هذه المنحة الاستثنائية بشكل مؤقت، للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالقوة العاملة في العديد من نواحي المحافظات.

التسجيل في استمارة العمالة غير المنتظمة

وفي هذا السياق تعد الـ500 جنيه وكذلك التسجيل في استمارة العمالة غير المنتظمة من حق جميع عمال اليومية، والذين ليس لهم دخل ثابت أو بشكل شهري، كما هو الحال في القطاع العام والقطاع الخاص.

تأتي المنحة المقررة للعمالة والذي قدرها 500 جنيه، نظرا للظروف التي تمر بها الدولة، في مواجهة ومحاربة الوباء المنتشر في مختلف الدول، والذي يطلق عليه فيروس كورونا المستجد.

وبالنسبة لأماكن قبض المعونة فإنها تصرف من مكاتب البريد المصري في جميع بلدان الجمهورية، وذلك وفقا لمحل الإقامة لكل شخص.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة، من أجل حماية المواطنين، أثناء حالات الطوارئ القصوى.

ومن ناحية أخرى، في حالة إذا كانت من العمالة اليومية غير مسجلة، فإنه في هذه الحالة يقوم الشخص بإرسال رسالة على رقم الجوال: 01212201303 أو التسجل على موقع www.manpower.gov.eg،  حيث شددت الوزارة على أنه لن يتم قبول أي طلبات باليد.

نوه "الوزير"، إلى أنه سوف يكون هناك العديد من الأولويات في صرف الـ500 جنيه، حيث أسبقة الصرف سوف تكون لمن لا يملك أي دخل أو دعم بشكل نهائي، مشيرا إلى أن الذين يأخذون من دعم صندوق "التكافل والكرامة"، لا يمتلكون أي لون من ألون الأولويات في أخذ المنحة بشكل أسرع.


اقرأ أيضا:

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الآن.. رابط موقع الوزارة 2020.. منحة العمالة غير المنتظمة "manpower"

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موقع وزارة القوى العاملة manpower.. تسجيل استمارة العمالة غير المنتظمة عبر الرابط

الآن.. رابط موقع وزارة القوى العاملة 2020.. منحة العمالة غير المنتظمة "manpower"

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رابط تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة بالخطوات

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