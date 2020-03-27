لبنان: تخصيص 60 مليون دولار لمواجهة كورونا

أعلن حسان دياب، رئيس الحكومة اللبنانية، اليوم الجمعة، أن الحكومة خصصت 60 مليون دولار لمواجهة خطر وباء كورونا.وقال دياب في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة في مستشفى رفيق الحريري الجامعي الحكومي بعد جولة تفقدية، "إن الحكومة تتابع كل تطور عالمي لمعالجة هذا الوباء، وسنكون جاهزين لكل جديد، ولأن هذا الموضوع اليوم هو أولوية عند الحكومة، خصصنا حوالي 60 مليون دولار لمواجهة خطر وباء كورونا، لتوفير التجهيزات والمعدات والأدوية والمستلزمات المتعلقة بكورونا، وأيضا لرعاية المصابين وفق المعايير التي يتم تحديدها"، مضيفا "إنها مرحلة صعبة وعلينا جميعا أن نتعاون، وأن نلتف حول الدولة، حتى نسترجع ثقة الناس بدولتهم، فمن دون هذه الثقة نهدم كافة مقومات مناعتنا كوطن وكمواطنين".وتابع دياب"إننا نواجه اليوم جميعا تحديات كبيرة جدا"، داعيا اللبنانيين لـ"الوقوف الى جانب بعضهم البعض بغض النظر عن انتماءاتنا الطائفية أو السياسية"، وأعلن أن الرهان هو على" الروح الواحدة الجامعة. إذا اتحدنا وكنا يدًا واحدة وقلبًا واحدا، سننجح".وعن مطالبة العديد من اللبنانيين خارج لبنان بالعودة إلى الوطن في هذه الفترة قال دياب " أعرف أن عددا من اللبنانيين خارج لبنان يرغبون بالعودة إلى بلدهم، لأنهم اكتشفوا أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أفضل بكثير من الدول التي يتواجدون فيها"، وتابع " في الواقع أنّنا لا نستطيع استثناء أحد قبل انتهاء الفترة المحددة للتعبئة العامة".يذكر أن لبنان كشف عن أول إصابة بفيروس كورونا في 21 فبرايرالماضي، وارتفع عدد الإصابات اليوم الجمعة إلى 391 مصابًا وعدد المتوفين بسبب هذا الفيروس إلى 7، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 23.