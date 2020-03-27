تعقيم الهواتف باستمرار.. «الصحة» تحدث تعليمات الوقاية من كورونا

أصدرت وزارة الصحة تحديثا على التعليمات الوقائية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والواجب اتباعها عند العودة إلى المنزل، للتغلب على خطورة وسهولة الإصابة بالفيروس.وتشمل التعليمات المحدثة:خلع الحذاء خارج المنزل.غسل الوجه بالماء والصابون.غسل اليدين بالماء والصابون لمدة من 20 إلى 30 ثانية.التخلص من الكمامات والقفازات فور خلعها.غسل المعلبات بالماء والصابون.تعقيم الهواتف الخلوية باستمرار.الاستمرار بمسح الأسطح وتعقيمها.غسل الخضروات والفاكهة بالماء الجاري أو بماء وخل وتجفيفها.خلع الملابس ووضعها جانبا وغسلها بدرجة حرارة من 60 إلى 70 درجة.وضع الأكياس الشرائية جانبا لفترة، ومن ثم ترتيبها والاستمرار بغسل اليدين.