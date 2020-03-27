أشرف صبحي يبحث سبل تطوير الرياضة وفقا لرؤية «الأولمبية الدولية»

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمكتبه، الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وعضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، لبحث سبل تطوير الحركة الرياضية المصرية وفقا لرؤية اللجنة الأولمبية الدولية بعد التوقف الكامل لكل الأنشطة الرياضية عالميًا بسبب الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.وأثنى الدكتور أشرف صبحي على جهود الدكتور حسن مصطفى ومساهمته في تطوير كرة اليد، وكذلك دوره ومساهمته في دعم الحركة الرياضية المصرية، مؤكدا على أن الوزارة تضع الان تصورًا كامل مع اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية للانتخابات المقبلة وكذلك سبل الاستثمار الأمثل لفترة توقف النشاط الرياضي للحفاظ على أبطال مصر الرياضيين في مختلف الألعاب، وكيفية الاستعداد للبطولات بعد استئناف كافة الأحداث والفعاليات الرياضية القارية والعالمية مرة أخرى.وشهد وزير الرياضة الاجتماع الدولي الذي أجرى عبر الفيديو كونفرانس، للجنة الأولمبية الدولية برئاسة توماس باخ مع رؤساء الاتحادات الدولية، لبحث كيفية الخروج من الأزمة الراهنة التي تسبب فيها وباء كورونا والذي أصبح جائحة عالمية أثرت على كل مناحي الحياة، وتوقف كامل لكل الأنشطة والأحداث والفعاليات الرياضية، وتأجيل أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.وأعرب رئيس الأولمبية الدولية عن ثقته في كل حكومات العالم في مواجهة هذه الأزمة، وعودة الحياة لطبيعتها في أقرب وقت، موجهًا الشكر لكل رؤساء الاتحادات الدولية، واللجان الأولمبية الأهلية في تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية والحفاظ على الأبطال الرياضيين في مختلف الألعاب الرياضية، مطالبًا باستثمار هذا التوقف في طرح رؤى جديدة لتطوير الحركة الرياضية العالمية.واستمع توماس باخ عبر الفيديو كونفرانس، لرؤساء الاتحادات الدولية عن جهودهم وآرائهم حول عمل اتحاداتهم خلال فترة التوقف وكيفية الخروج من تلك الأزمة العالمية بعد تأجيل كافة الأحداث الرياضية.وأكد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، على أن دورة الألعاب الأولمبية ٢٠٢٤ ستقام في موعدها رغم تأجيل دورة الألعاب الأولمبية طوكيو ٢٠٢٠ إلى موعد لا يتجاوز صيف ٢٠٢١.