خبير: السوق يحتاج منتج مصري عالي الجودة

قال أحمد سلامة الخبير الاقتصادي، إنه يجب على القطاع العام في الفترة المقبلة، استغلال الفرصة في ظل الأزمات الراهنة في البلاد، واستغلال مبادرة البنك المركزي الخاصة بمساندة الصناعات المصرية، في إنتاج منتج مصري يفرض جودته في السوق المحلية والعالمية.وأضاف سلامة في تصريح خاص للدستور أن السوق المحلية خلال الفترة المقبلة سيحتاج إلى مزيد من الانتاج وتوفير كثير من السلع التي توقف إنتاجها وتصنيعها سواء داخليا أو خارجيا عقب تفشي أزمة فيروس كورونا، لذا يجب على القطاع العام أن يستغل ذلك في الاتجاه لتصنيع كل ما تحتاجه الأسواق المصرية والعالمية،وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن مصر دولة جاذبة للاستثمارات، لما بها من موقع استراتيجي وبنية تحتية متكاملة من شبكة طرق وكباري، فضلا عن التشريعات القانونية، مؤكدا ان حزمة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة تهدف إلى تخفيف الآثار السلبية الاقتصادية التي حدثت مؤخرا في البلاد.