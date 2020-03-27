صلاة بمطرانية شبرا الخيمة لرفع وباء كورونا
الجمعة 27/مارس/2020 - 05:12 م
مونيكا جرجس-ماريان رسميطباعة
بثت مطرانية شبرا الخيمة، فيديو لصلاة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، من أجل انتشار فيروس كورونا
(كوفيد 19)، وأن يرفع الله الوباء عن العالم.
وقال الأنبا مرقس في صلاته:" الهنا المحبوب أحببتنا وخلقتنا واعطيت لنا كل شئ، قبل أن تخلقنا ووعدتنا أن نسل المرأة يسحق رأس الحية".
وكانت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، قد اجتمعت السبت الماضي لمناقشة آخر التطورات بشأن موضوع انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19).
وأصدرت اللجنة بيانًا، قررت فيه غلق جميع الكنائس وإيقاف الخدمات الطقسية والقداسات والأنشطة لمدة أسبوعين من تاريخه، ولحين إشعار آخر، وقاعات العزاء واقتصار أي جناز على أسرة المتوفي فقط، على أن تقوم كل إيبارشية بتخصيص كنيسة واحدة للجنازات وتمنع الزيارات إلى جميع أديرة الرهبان والراهبات. شاهد
(كوفيد 19)، وأن يرفع الله الوباء عن العالم.
وقال الأنبا مرقس في صلاته:" الهنا المحبوب أحببتنا وخلقتنا واعطيت لنا كل شئ، قبل أن تخلقنا ووعدتنا أن نسل المرأة يسحق رأس الحية".
وكانت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، قد اجتمعت السبت الماضي لمناقشة آخر التطورات بشأن موضوع انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19).
وأصدرت اللجنة بيانًا، قررت فيه غلق جميع الكنائس وإيقاف الخدمات الطقسية والقداسات والأنشطة لمدة أسبوعين من تاريخه، ولحين إشعار آخر، وقاعات العزاء واقتصار أي جناز على أسرة المتوفي فقط، على أن تقوم كل إيبارشية بتخصيص كنيسة واحدة للجنازات وتمنع الزيارات إلى جميع أديرة الرهبان والراهبات. شاهد