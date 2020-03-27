«التموين» توضح طرق التعامل مع المتلاعبين بالأسعار

كشف أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن أن الوزارة تقوم بتكثيف الرقابة ممثلة فى قطاع التجارة الداخلية بتعاون مع جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لمباحث التموين، مطالبًا بضرورة الإبلاغ عن أى تاجر يحاول التلاعب فى أسعار السلع والمنتجات، من خلال رقم 19588.وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه جميع الأجهزة الرقابية بتكثيف الحملات على الأسواق والتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة للمواطنين، سواء فى السلع الغدائية أو المنظفات والمطهرات.وتم تشكيل مجموعات على أعلى مستوى من قطاع التجارة وقطاع الرقابة وحماية المستهلك بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين، وأن من يثبت تلاعبه يتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية، وأن أى مخالفات قد ترتكب وتثبت صحته بعد التحقيق فيها بناء على التحريات اللازمة ستجرى مصادرة المنتجات وسحب ترخيص المكان المخالف، وتوقيع أشد العقوبات على المخالفين وتحويل مرتكبيها إلى نيابة أمن الدولة العليا طوارئ.