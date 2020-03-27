أوكرانيا تسجل 218 إصابة بكورونا

أعلن نائب وزير الصحة الأوكراني فيكتور لياشكو، اليوم الجمعة، وصول حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 218 حالة.وقال المسئول الأوكراني- في تصريح نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية- إن 62 حالة إصابة جديدة بالفيروس ظهرت أمس، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات حتى الآن 218 بينهم خمس حالات وفاة.وأضاف أن أوكرانيا خصصت مبلغًا قدره 200 مليون هريفنا أوكرانية لشراء معدات الوقاية الشخصية.