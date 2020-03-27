أوكرانيا تسجل 218 إصابة بكورونا
الجمعة 27/مارس/2020 - 04:24 م
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أعلن نائب وزير الصحة الأوكراني فيكتور لياشكو، اليوم الجمعة، وصول حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 218 حالة.
وقال المسئول الأوكراني- في تصريح نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية- إن 62 حالة إصابة جديدة بالفيروس ظهرت أمس، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات حتى الآن 218 بينهم خمس حالات وفاة.
وأضاف أن أوكرانيا خصصت مبلغًا قدره 200 مليون هريفنا أوكرانية لشراء معدات الوقاية الشخصية.
وقال المسئول الأوكراني- في تصريح نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية- إن 62 حالة إصابة جديدة بالفيروس ظهرت أمس، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات حتى الآن 218 بينهم خمس حالات وفاة.
وأضاف أن أوكرانيا خصصت مبلغًا قدره 200 مليون هريفنا أوكرانية لشراء معدات الوقاية الشخصية.