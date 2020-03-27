الكويت تنفى وجود تدخلات فى خطة إجلاء مواطنيها بالخارج

نفت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الجمعة، صحة ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول وجود تدخلات نيابية أو غيرها بشأن رحلات إجلاء المواطنين الكويتيين من الخارج، في ضوء انتشار عدوى فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19).وقال مساعد وزير الخارجية الكويتي للشئون القنصلية عضو لجنة الطوارئ في وزارة الخارجية الوزير المفوض سامي الحمد- في تصريح صحفي- إنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول وجود تدخلات نيابية أو غيرها، لإدراج فئات ضمن العائدين، لا تنطبق عليها المعايير التي سبق وتم تحديدها من السلطات المختصة بشأن الفوج الأول ضمن الخطة الآنية لعودة المواطنين من الخارج.ونفى الحمد بشكل قاطع ما يتداول في هذا الشأن، مؤكدا التزام البعثات الدبلوماسية الكويتية في الخارج، بالمعايير التي سبق وأن تم الإعلان عنها.