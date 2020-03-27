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الجمعة 27 مارس 2020 الموافق 03 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تستدعي سفير الصين لحظر بكين دخول الأجانب

الجمعة 27/مارس/2020 - 04:16 م
كورونا
كورونا
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استدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية السفير الصيني لدى سول "شينج هاي مينج"، اليوم الجمعة، بسبب حظر بكين لدخول الأجانب دون إشعار مسبق.

والتقى نائب وزيرة الخارجية كيم كون مع السفير الصيني، بعد يوم من إعلان بكين أنها ستعلق دخول الأجانب مؤقتًا- حتى الذين يحملون تأشيرات دخول أو تصريحات إقامة- بدءًا من السبت، للحد من تدفق عدوى فيروس "كورونا" (كوفيد-19) إلى الصين، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وتعهد السفير الصيني عند وصوله إلى وزارة الخارجية الكورية الجنوبية ببذل الجهود لمساعدة الكوريين الذين يحتاجون إلى القيام برحلات ضرورية إلى الصين، وقال للصحفيين: "نقدم لكم ضمانات بشأن تبادلات الأفراد في قطاعات الأعمال والعلوم والتكنولوجيا".

وأضاف: "نريد أن نتعاون مع كوريا الجنوبية للتغلب على هذه الأزمة والتوصل إلى عالم خال من عدوى الفيروس، آمل أن يعود كل شيء إلى طبيعته وأن نتجاوز هذا المنعطف الصعب".

وقد صعد قرار الصين الدعوات الشعبية في كوريا الجنوبية للرد بالمثل، بمنع دخول جميع الوافدين من الصين، وقد كانت كوريا الجنوبية قد حظرت دخول القادمين من مقاطعة "هوبي" فقط بوسط الصين، التي ظهر فيها الفيروس لأول مرة في ديسمبر الماضي.

وقال مسئول بارز بالوزارة طلب عدم الكشف عن هويته: "كان هناك إعلان مفاجئ بشأن هذا الإجراء، أمس، ونعتقد بأنه قرار مؤسف؛ لأنه لم يتم إخطارنا به مسبقًا".

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